C’est en 2016, à Ixelles, que la WAPA Football League est née. Le concept ? Un tournoi de football afterwork, mixte et solidaire, organisé dans une dizaine de clubs durant tout le mois de juin, dans une ambiance fair-play et conviviale. "En tant que joueuse de football, j’étais frustrée de ne pas pouvoir pratiquer mon sport durant la trêve estivale car aucun tournoi du genre n’existait. Je devais pratiquement me transformer en joueuse de hockey pour trouver ce côté convivial. J’en ai donc parlé à mon président à Ixelles et très vite le succès fut au rendez-vous. Organisée dans trois clubs à Bruxelles (Kosova, Ixelles et Kraainem), la WAPA Football League attire chaque année 600 participants", explique Marie Letor, à l’initiative de ce tournoi.

La WAPA Football League, c’est donc un tournoi de football mixte, sans prise de tête, sans le côté compétition. C’est aussi un événement solidaire. "En lançant le concept, je me suis dit qu’il fallait lier l’utile à l’agréable et c’est pour ça que ce tournoi permet de récolter des fonds pour l’asbl WAPA International. Grâce à cet évènement solidaire, WAPA espère récolter 100 000 euros afin de financer ses différents projets à travers le monde en faveur de la réinsertion des ex-enfants soldats en RDC, en Colombie, en Ouganda et au Sri Lanka."

Sold out en moins de 12 minutes à Bruxelles, cette 6e édition ira au-delà des frontières bruxelloises puisqu’il sera également organisé dans le Brabant wallon. "La Hulpe, Waterloo, Grez-Doiceau, Perwez, Genappe et Ittre seront nos clubs partenaires. On va voir comment ce concept de tournoi afterwork mixte et solidaire peut prendre dans le Brabant wallon. L’objectif est de fédérer plus de 2000 participants répartis dans nos clubs partenaires."

Sur le terrain, les équipes sont composées de 7 joueurs, avec minimum trois femmes par équipe. Les rencontres se jouent sur un tiers de terrain pour des matchs de 20 à 30 minutes, organisés le mardi soir à Bruxelles et le mercredi soir dans le Brabant wallon.S. St.