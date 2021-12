La Way 2 Work Academy accueillera les enfants en stage dès le 20 décembre au FC Ganshoren.

Bien installée du côté de Ganshoren, la Way 2 Work poursuit sa belle évolution et s’apprête à accueillir les jeunes footballeurs en herbe durant les vacances de Noël à l’occasion de son traditionnel stage. "À la demande des parents, nous proposerons déjà une semaine de stage du 20 au 24 décembre", précise Patrick Wanegue. "Les parents sont un peu démunis face à la fermeture anticipée des écoles et beaucoup se retrouvaient sans alternative. Comme nous organisons ces stages en extérieur, les contraintes liées aux mesures sanitaires étaient moindres et nous avons décidé de répondre à cette demande."

Ces stages de fin d’année (inscriptions via https://w2wacademy.com), un moment toujours attendu par les enfants. "Nous espérons avoir un peu de chance avec la météo mais nous avons des espaces assez grands en termes de vestiaires et nous pourrons utiliser la buvette du FC Ganshoren pour faire manger les enfants au chaud. Ils auront droit à deux semaines de football, deux semaines de plaisir."