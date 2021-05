Nouvelle initiative à Bruxelles avec le lancement du projet Mixed Sport Break. Un projet initié par le département de l’instruction publique de la ville de Bruxelles en collaboration avec le Brussels Football. Ce projet a pour but de souder les classes de secondaires et de lutter contre les stéréotypes de genre. Concrètement, les filles et les garçons se mêlent pour s'initier au football, bouger mais aussi pour combattre les stéréotypes de genre et faire équipe.

"Lors de l'activité, on constate qu'il y a un réel esprit de collaboration, notamment de la part des garçons qui sont plus aptes ou habitués à jouer au football et qui aident les filles. Et inversement. On n'est pas là pour en faire de grands champions mais pour leur donner une information, en l'occurence par le biais du football", explique les responsables du projet. Un reportage réalisé par le Brussels Football à découvrir ici en vidéo.