Frédéric Stilmant n’ayant pas encore le diplôme requis pour entraîner en D1B, le RWDM était dans l’obligation de se trouver un nouvel entraîneur disposant de ce fameux diplôme UEFA A. Après quelques jours de réflexion et une proposition venue du staff actuel, la direction du club molenbeekois a porté son choix sur Laurent Demol. Passé par Mons, Mouscron et Tubize, celui qui a côtoyé des coachs comme Mircea Rednic, Glen De Boeck, Cedomir Janevski, Frank Defays ou encore Bernd Storck, apportera toute son expérience aux promus de D1B.



Laurent Demol, comment s’est déroulée votre arrivée au RWDM?

"Fred Stilmant et les membres du staff m’avaient contacté car il fallait quelqu’un disposant du diplôme requis pour intégrer le staff technique. J’ai eu un premier entretien avec eux, histoire de mettre les choses au clair. Le feeling est très rapidement passé et j’ai été contacté par Thierry Dailly. Les choses se sont enchainées et j’ai officiellement signé ce mercredi. C’est un grand plaisir de rejoindre la famille molenbeekoise."