Après huit saisons passées à la tête de l’équipe première du RRC Etterbeek, Laurent Vantilborgh a décidé cette semaine de quitter ses fonctions pour prendre la direction de l’équipe première du Kosova Schaerbeek où Anthony Petaccia a été remercié par la direction.

Une décision qui en a surpris certains mais un choix assumé par le nouveau coach schaerbeekois. "Kosova est un club avec une histoire, une âme, le genre de valeurs qui m’attirent beaucoup. J’aime cette chaleur humaine, cette ferveur avec une école des jeunes qui suit son équipe première. Et puis c’est un terrain que je connais bien puisque j’ai joué à la RUSAS. Sans oublier qu’à chaque fois que j’ai pu affronter Kosova, j’ai apprécié nos affrontements avec des qualités, des supporters et des membres du comité que j’apprécie. Cette opportunité de rejoindre Kosova s’est présentée à moi, et même si j’évoluais dans un club au sein duquel je me sentais bien, j’avais envie de saisir cette opportunité", nous explique-t-il. (...)