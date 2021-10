Laurent Vantilborgh remplace Anthony Petaccia à Kosova Bruxelles Sébastien Sterpigny La direction sentait que le message du coach ne passait plus. © Sterpigny

Changement de coach du côté du Kosova Schaerbeek qui a décidé de se séparer de son entraîneur Anthony Petaccia. "On a senti que le message du coach ne passait plus vraiment, que le groupe n'était plus vraiment derrière son entraîneur. Nous avons préféré agir avant que la situation ne devienne plus compliquée", confie Rami Islamaj, le président de Kosova.



Pour le remplacer, le club n'a pas cherché loin puisqu'il a été débauché Laurent Vantilborgh du côté d'Etterbeek. "Nous avions eu une discussion informelle il y a quelques semaines, en se disant que nous pourrions peut-être un jour travailler ensemble. Il faut croire qu'en football, les choses vont plus vite qu'ailleurs."



Laurent Vantilborgh sera épaulé par Avni Bakkali.