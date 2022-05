Lauric Jean signe au Logis Auderghem jusqu’en 2024 Bruxelles Sébastien Sterpigny Lauric Jean (29 ans, 6e joueur belge) sera la nouvelle recrue du Logis Auderghem. L’équipe coachée par Anthony Maeck restera sinon inchangée avec également David Comeliau, Ludovic Bierny et Kilomo Vitta.

© DR

Lauric Jean quitte la Villette Charleroi, où il a joué ces cinq dernières saisons. Double champion de Belgique (en 2015 et 2016), Lauric vient renforcer l’équipe de Superdivision du Logis Auderghem pour les deux prochaines saisons. "Après l’annonce de la décision de Benjamin Rogiers de quitter le club pour l’Alpa, nous avons eu des contacts avec Lauric, qui était à la recherche d’un nouveau défi. Avec la cellule sportive du club, nous avons étudié cela et sommes arrivés à un accord de deux ans avec lui. Lauric est un excellent joueur et je suis certain qu’il apportera son expérience au club pour encore améliorer l’équipe", se réjouit Anthony Maeck, coach du Logis.



Une arrivée saluée par Christophe Devaux, directeur sportif du club. "Avec la cellule sportive nous avons réfléchi car nous voulons une continuité et donner la priorité à des joueurs belges. Dès l’instant où tous les critères étaient remplis, nous sommes rapidement parvenus à un accord avec Lauric. Je suis très heureux et fier de ce beau transfert, nous aurons encore une équipe compétitive la saison prochaine."



Lauric Jean, lui, arrive avec beaucoup d'envie. "Mon arrivée au Logis est mûrement réfléchie : c’est un grand club qui fait partie des meilleurs du pays avec une cellule sportive très professionnelle. C’est d’ailleurs une équipe et un coach que je connais bien et qui a beaucoup de potentiel, voire même un des outsiders la saison prochaine. Avec Anthony nous avons déjà pu discuter à différentes reprises et échanger sur pas mal de choses et je sais qu’il va encore pouvoir m’aider à progresser tant au niveau sportif que mental. Je suis encore à un âge où je suis en pleine possession de mes moyens donc j’espère apporter le maximum à l’équipe et au club."



Lauric Jean sera le seul transfert auderghemois puisque David Comeliau, Ludovic Bierny et Kilomo Vitta seront toujours au Logis la saison prochaine. De quoi avoir des ambitions dans cette Superdivision. "Il est clair que cette année nous visions une place entre la 5e et la 7e et c’est mission accomplie. Avec l’arrivée de Lauric, nous sommes bien armés. Cependant j’ai constaté que beaucoup d’équipes se sont bien renforcées et donc le prochain championnat sera vraiment passionnant. Notre objectif sera d’essayer de terminer dans le top 3", affirme Anthony Maeck.