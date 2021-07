Pas le temps de se reposer après une année (plus que) compliquée. Alain Allan est sur tous les fronts pour mener à bien ses missions. L’organisateur du Challenge Allan Sport-Télévie espère rassembler le plus de monde possible, dont de nombreuses personnalités, le 1er août prochain au Royal Léopold Club. Le tout pour la bonne cause !

Les recettes liées à son tournoi double de tennis iront directement au profit du Fonds de la Recherche Scientifique dans la lutte contre le cancer. En 2019, son événement tennis avait rapporté à lui seul, plus de 100 000 euros. Tout simplement fou !

Ce projet, qui lui tient énormément à coeur, connaîtra un coup de mou étant donné le contexte actuel que nous vivons depuis plus d’un an. “Tout est compliqué mais on compte surmonter cela”, raconte d’emblée l’homme fort du Challenge. “C’est difficile pour beaucoup d’entre nous. Entre la crise sanitaire, les récentes inondations… Il y a des gens, des clubs, qui ont énormément perdu. Les vacances et interclubs n’arrangent pas les choses évidemment”.

Forcément, l’événement se déroulera en plus petit comité. “On sera moins nombreux que d’habitude mais la bonne humeur sera au rendez-vous. Il devrait y avoir 40 paires de double venues des clubs participants, une trentaine de personnalités dont, on l’espère, deux “énormes” que je ne peux pas encore dévoiler. En plus des organisateurs, nous devrions donc être une grosse centaine. C’est déjà pas mal et nous faisons avec”, poursuit Alain Allan.

Petite particularité cette année, un cadeau de Philippe Geluck, le créateur belge du Chat. L’artiste a fait don d’une belle planche du Chat qui se vendra aux enchères. “Je suis content d’entraîner autant de monde dans cette action et je remercie chaque personne qui fait avancer la recherche contre cette maladie. De près ou de loin. Cela me booster pour continuer.”

Ce qui est sûr, c’est que ce 16e Challenge Allan Sport-Télévie sera teinté de rouge. Rouge comme la couleur de l’amour voire de la passion. Mais surtout comme le cœur symbolisant le Télévie…

Infos > www.challengeallansport.be