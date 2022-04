La 43e édition du critérium à peine terminée, la 44e est déjà sur les rails. "On reste sur une dernière édition un peu spéciale, bousculée par le Covid, remarque Alain Allan. J’ai dû diminuer le nombre d’étapes pour un critérium qui s’est étalé sur trois ans avec deux coupures liées à la pandémie."

Mais au final, les satisfactions étaient nombreuses. "C’était une belle réussite avec une ambiance incroyable et un monde de fou, encore plus que les éditions précédentes. On a dû limiter les inscriptions aux différentes étapes plus tôt tellement la demande était grande."