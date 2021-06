Avec neuf équipes inscrites en compétition (un record pour le club), les Brussels Kangaroos s'apprêtent à vivre une saison 2021 à la fois palpitante et historique. "Pour la première fois, nous alignons trois équipes adultes simultanément en D1. Nous alignerons aussi plusieurs équipes en D1 chez les jeunes, avec l'espoir d'en voir briller l'une ou l'autre."



L'équipe de baseball alignée en D1 affiche de belles ambitions. "Nous abordons cette saison avec des joueurs désireux de se mêler à la lutte pour les premières places et une équipe composée de revenants et de jeunes de qualité. Nous débuterons ce samedi chez les champions de Belgique en titre, tout sauf un cadeau, mais l'envie de bien faire sera au rendez-vous."