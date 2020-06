De nombreux stages sont proposés aux jeunes basketteurs et la saison s’organise aussi à l’échelon provincial.

Au 1er juillet, les sports de contact pourront reprendre leur rythme de croisière. Les clubs de basket (et surtout leurs affiliés) poussent donc un ouf de soulagement : les entraînements peuvent de nouveau se prévoir avec contact.





Vu la période de grandes vacances qui s’annonce, les jeunes amateurs se dirigeront vers des stages. Le BC Genappe, l’ASA Saint-Hubert Boitsfort et le Royal Linthout en proposent aux jeunes désireux de travailler leurs fondamentaux.



L’association SWISH des Bruxellois Deroover et Mulaba est victime de son succès, certains de ses stages à Braine-l’Alleud, Ganshoren ou Wavre affichant déjà complet.



Même constat pour l’ASBL Geo Holidays, qui propose entre autre des stages de basket à l’étranger avec une jolie brochette de coachs (Yvan De Vreught, Laurent François, Olivier Goossens, Fabien Muylaert, Steve Ibens). Quelques dates de ces stages se déroulant en Espagne affichent déjà complet.



L’Excelsior Brussels veut, lui, prendre soin des entraîneurs et proposera fin août la plate-forme « Coach to Coach », un mix de clinics et de capsules vidéo dynamiques. Le même club neder-over-heembeekois proposera déjà à ses élites régionales un stage la dernière semaine de juillet.



A l’échelon provincial, la prochaine saison voit quelques changements poindre à l’horizon. Le Comité provincial rajeunit ses cadres. Tandis que Bjorn Claes (44 ans) reprendra le secrétariat, Christophe D’hondt (42) fait son entrée au CP. La saison de P1 Messieurs démarrera les 5-6 septembre par un Season Opening qui a déjà fait ses preuves par le passé. Toutes les rencontres auront lieu sur le terrain de l’Excelsior.



En P1 Dames, une particularité, la présence de deux équipes du Rebond Ottignies qui se rencontreront en début de championnat. La Coupe 2020-21 (week-end des 27-28 mars 2021) reste attribuée au Speedy Mont-Saint-Guibert qui n’a pu organiser la précédente édition. Le tirage a lieu ce samedi sur les canaux virtuels.







La programmation de la journée d’ouverture en P1 ( Season Opening)

Vendredi 4 septembre

20h00: BC Genappe Lothier vs RPC Anderlecht.

Samedi 5 septembre



19h00: Excelsior vs UJ Koekelberg

21h00: United Woluwe vs Uccle Europe.



Dimanche 6 septembre

10h00: Géo Holidays FBI vs UAA Etterbeek

12h00: Speedy Mont St Guibert vs BC Brainois

14h00: BC Braine 2001 vs CRBB The Runners

16h00: Royal Anciens 13 vs BC Ecole P1 Anderlecht.

Tous les matchs se déroulent sur le terrain de l’Excelsior Brussels.