En Coupe de Belgique, sont programmés ce samedi RPC Anderlecht – BC Sprimont (20h00), RIV Brussels (P1 Dames) – Alost (19h30) et Ganshoren Dames Basket – BB Brunehaut (20h30). Auront lieu ce dimanche Spirou Charleroi – Royal Nivelles (15h00), United Basket Woluwe – RBC Esneux (15h00) et BC Guco Lier – Rebond Ottignies (17h30).Mercredi soir, opposés à la TDM1 de Waregem (Bullock 23, Verspeeten 17, Sissoko 11, Bruyneel 11 Van Vooren 6, Steinbach 6, Spaens 3), les Anderlechtois du RPC (+5) se sont inclinés pour leur première rencontre de Coupe de Belgique : 73-77 (23-16, 8-17, 20-23, 19-21). RPC : Musango 4, Vercouetere, LORIS 15 (3x3), TORREBORRE 22 (2x3), LOUAHALA 3 (1x3), Mukoko 6 (2x3), EMPONZA 2, GEOREGE 2, Marbaix 11, Wanet, Benzouien, Vanderlinden.Suite à la découverte d’un cas positif au Covid-19 dans ses rangs, on rappellera que les équipes Seniors Hommes TDM1 et TDM2 du Royal IV Brussels (et leur staff) ont été mis en quarantaine et leurs activités sont suspendues jusqu'au mercredi 16/09 inclus. Pas de Coupe de Belgique ce week-end pour les Bruxellois.Avec une capacité limitée et la priorité laissée aux abonnés (obligation de s’inscrire), le Brussels propose son « Brussels European Tournament » ce week-end avec un match contre Den Bosch (Pays-Bas) ce samedi (17h30) et la finale ou la consolation contre le vainqueur (ou le battu) de Racing Club Luxembourg – Ypres (TDM1) le dimanche à 13h00 ou 16h00.Enfin, l’association BBall in the Sky de Mehdi Ould Kherroubi voit la réalisation d’un beau projet (baptisé « Dansaert Legacy », entre rénovation artistique d’un terrain de streetball et organisation d’un tournoi 3X3 labellisé FIBA. C’est ce dimanche toute la journée à la Place du Nouveau Marché aux Grains dans le quartier Dansaert.

