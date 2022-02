À l’époque, ce devait être un intérim. "Cela fait 4 ans maintenant", confirme Marc Squiflet, qui avait été appelé en renfort. "Le club était en problème et quand on a repris avec Franck Beckers, on était un peu seuls. J’ai dit d’accord le temps de rétablir la situation financière et de remonter la pente sportivement."

Durant cette période, le club a vu son équipe Seniors remonter en Régionale. "Et puis, nos équipes régionales U14-16-18-21 se maintiennent toutes. On leur avait demandé de finir dans le groupe 2, c’est-à-dire le groupe n’engendrant ni montée ni descente. On a même nos U21 qui jouent face aux nationaux du nord du pays."