Après avoir subi vendredi la loi de Mons (85-88), le Brussels accueille – dans un contexte délicat - Kangoeroes ce dimanche (15h00) à Neder.

Alors que le coach Bostic et le joueur Penava s’envolaient ce samedi le cœur léger vers le rassemblement international qui verra la Bosnie-Herzégovine défier la Tchéquie et se rendre en Bulgarie (les 26 et 29 novembre), le manager Wilquin confiait : "L’équipe qui ne vient pas concentrée à Neder aura des problèmes."