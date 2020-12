Les pieds bien dans ses baskets et la tête sur les épaules, Stéphan Dibongue Swenson (18 ans) a fait un choix de cœur autant qu’un acte de raison en partant aux Etats-Unis il y a deux ans. L’ancien de l’Ecole P1 Anderlecht, du Centre AWBB et de United Basket Woluwe (“Le coach Bruno Griffon a été un grand acteur de mon évolution comme joueur de basket, il savait totalement comment me coacher et développer mes fondamentaux”) a fatalement été dépaysé à son arrivée mais il ne s’en est pas laissé conter.

“J’ai choisi les States parce que j’ai toujours cru que c’était là que les meilleurs joueurs du monde évoluaient”