Il y a deux ans, le Bruxellois Thomas Doore décidait de quitter les U19 d’Anderlecht pour s’engager à Saint-Trond et partir à la poursuite de son rêve de devenir un jour un footballeur professionnel.

Un rêve qu’il a pu en partie réaliser. "Tout avait très bien commencé pour moi à Saint-Trond. Lors de ma première saison, j’ai débuté avec la réserve où je suis devenu assez rapidement titulaire. J’ai vécu une très bonne saison, j’ai même eu l’occasion de partir en stage en Espagne avec l’équipe première et puis de fêter ma première sélection contre Genk. À la fin de la saison, j’ai signé mon premier contrat professionnel. Mais il y a ensuite eu un changement de directeur technique et je ne faisais plus partie de ses plans. Par la suite, j’ai été très affecté par le décès d’un ami. La situation a été très difficile à vivre pour moi et je suis retourné avec la réserve", explique le Bruxellois, passé par le Brussels, Anderlecht, Malines ou encore Bruges.