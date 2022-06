© dr

© dr

© dr

© dr

Après les dates et affiches de la Coupe de Brabant, le CP Brabant a dévoilé le calendrier des deux premières journées des championnats provinciaux en Brabant. Championnats provinciaux qui reprendront le week-end des 20 et 21 août.De la P1 à la P3, découvrez vos premiers adversaires.P1P2P3A et P3BP3C et P3D