Raphael Said et le Canter Schaerbeek ont communément choisi de se séparer : la Régionale 2 du Canter Schaerbeek, dernière avec un 0/5 en R2B, n’a donc plus de coach. On avait senti que ce dernier se posait énormément de questions suite à ce démarrage loupé dû à une quantité conséquente de blessures.

Il semble que la défaite survenue dimanche en Coupe AWBB face à Aubel (70-74) ait été celle de trop. "D'un commun accord, Raphael Said et le Canter, c’est terminé depuis dimanche dernier et la nouvelle défaite en Coupe AWBB contre Aubel. Raf a décidé de démissionner pour des raisons sportives et autres privées. Nous sommes à la recherche depuis ce lundi d’un successeur. En attendant, l’intérim sera assuré par Julien Janssens T2 et Maxime Fenez, préparateur physique."

Et le président Lenglez de conclure : "En espérant que notre R2 repartira sur de bonnes bases surtout avec le retour de certains joueurs blessés."