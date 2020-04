Le capitaine de Wavre Sports rejoint le RSD Jette © moisse Bruxelles Sébastien Sterpigny

Raphaël Devillé accompagnera les Jettois en D2 amateurs.



Malgré une saison difficile avec Wavre Sports, ponctuée par une relégation en P1, Raphaël Devillé est parvenu à trouver un nouveau projet pour la saison prochaine. Et pas n'importe lequel puisque le capitaine wavrien accompegnera le RSD Jette en D2 amateurs.



"Raphaël Devillé débarque à Jette en provenance de Wavre (capitaine malgré son jeune âge). Raphaël a 22 ans, c'est un jeune et solide défenseur central passé par le White Star, Woluwe Zaventem, Mouscron, l'Olympic Carleroi et enfin Tubize où il a goûté aux playoffs de la Proximus League. Nous lui souhaitons la bienvenue et une excellente saison avec nous", annonce le RSD Jette.