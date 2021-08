Le 16e Challenge Allan Sport au profit du Télévie restera certainement l’un des plus particuliers dans la carrière d’Alain Allan, son organisateur. La crise sanitaire avait déjà rendu la tâche plus ardue qu’à l’accoutumée et pourtant, 44 clubs avaient décidé de l’accompagner dans cette aventure de récoltes de dons. Mais comme si le Covid ne suffisait pas, le ciel est tombé sur la tête de nombreux clubs de tennis avec les terribles inondations que notre pays a connu ces dernières semaines. "Sur les 44, nous en avons perdu 20 en cours de route, touchés pas ces intempéries et qui n’ont pas pu organiser leurs événements prévus mi-juillet", explique Alain Allan.

Malgré tout, dimanche au Léopold, responsables de clubs, personnalités et anonymes ont répondu présent pour la journée dédiée au Télévie. "Nous nous sommes battus comme des lions. Malgré le covid, les inondations, les vacances, les interclubs, nous avons traversé ces embûches pour vivre une journée pluvieuse, mais réussie. Avec une ambiance du tonnerre."

La présence de nombreuses personnalités a touché le responsable du Challenge Allan Sport. "Malgré toutes les circonstances qui étaient contre nous, les personnalités ont répondu présent. Ça me fait chaud au cœur car leur présence est très importante pour la réussite de notre journée. La générosité des gens m’épate chaque année et c’est ce qui nous pousse à poursuivre."

Au final, 40 000 euros ont été récoltés pour le Télévie, avec une enchère marquante d’un certain Claude Barzotti. "Même s’il n’était pas en grande forme, il a tenu à être présent. Il a fait une enchère à 5000 euros sur le dessin inédit de Philippe Geluck réalisé pour l’occasion."

Le tennis fut bien entendu au centre des attentions, avec de beaux points sur les courts du club ucclois. "Ça a été une belle fête du tennis, les joueurs se sont donnés à fond, à l’image de cette finale qui a opposé Rochus et Moreels à Nicolas de Koh-Lanta et son partenaire de double. Ces derniers ont bien résisté mais le toucher de balle de Rochus reste royal. Un moment de grande classe savouré par les amateurs de tennis."