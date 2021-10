Du haut de ses 18 ans, Mehdi Amri est une véritable star dans le monde du freestyle. Depuis l’âge de 12 ans, il n’a cessé d’impressionner, jusqu’à devenir champion du monde de panna. Star des réseaux sociaux avec ses deux millions d’abonnés sur TikTok, il a la tête bien sur les épaules et affiche son désir de transmettre sa passion aux plus jeunes au travers de sa nouvelle école de freestyle.

Mehdi, pouvez-vous nous dire comment avez-vous plongé dans le monde du freestyle ?

"J’ai suivi les pas de mon père et de mon grand frère en jouant au foot à Malines et à Grimbergen jusqu’à mes 12 ans. Jusqu’au jour où je vois cette affiche dans mon quartier à Vilvorde annonçant l’organisation d’un tournoi de panna. J’ai regardé un peu à quoi ça ressemblait, j’ai participé au tournoi le lendemain et je l’ai gagné. J’ai alors enchaîné les tournois, je suis devenu champion de Belgique et puis j’ai continué à évoluer, jusqu’à ce titre de champion du monde."

Comment avez-vous vécu ce titre de champion du monde ?

"Je l’avais déjà remporté chez les jeunes mais ce sacre chez les adultes m’a fait entrer dans une autre dimension. (...)