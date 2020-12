© DR

© DR

Le club soutient ses commerçants

© DR

© DR

© DR

Avec l’arrêt des compétitions au niveau amateur pour les plus de 12 ans, la vie des clubs de football tourne plus qu’au ralenti. La dynamique de club est rangée au placard depuis quelques semaines et pour quelques autres encore, de quoi priver les joueurs et les amateurs de ballon rond de moments de partage dont ils raffolent tant.Face à ce constat, le club de football FC Strombeek 1932 a décidé de créer une émulation auprès de ses membres en organisant un concours d’illuminations de Noël., nous explique Greg Smal, le vice-président du club de Strombeek.Un concours accueilli positivement par les membres du club, leurs parents mais aussi les habitants des environs qui n’hésitent pas à décorer l’extérieur de leur maison ou leur appartement.Outre le lancement de ce concours d’illuminations de Noël, le FC Strombeek 1932 apporte également tout son soutien aux commerçants locaux.