Du côté du CP Brabant, on attend logiquement des décisions officielles. Si le scénario de la saison blanche venait à se confirmer, Marc Roosens et son équipe travailleront sur certaines pistes. "Des possibilités existent et nous avons suffisamment d’expérience pour les mettre sur pied. Pour l’instant, ce que je vais dire est à prendre au conditionnel mais on pourrait éventuellement envisager une compétition de style coupe, sur base d’inscriptions volontaires et dans un cadre totalement amical. Ce serait sans aucune obligation mais cela permettrait aux clubs d’avoir une certaine activité. C’est une piste envisageable, sans être envisagée pour l’instant", explique Marc Roosens.

Le CP sondera ses clubs. "Nous allons reprendre contact avec nos clubs pour faire un état des lieux et voir quelle est leur situation. Notre mission, ce sera de s’adapter aux situations et essayer de faire pour le mieux, dans l’intérêt du foot et du sport, en tenant compte de la situation financière des clubs."