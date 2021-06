Le Critérium Allan Sport reprendra ses droits au mois d'août Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny Cette 43e édition ne comptera que sept étapes au lieu des 15 habituelles. © DR

Le 43e Critérium Allan Sport qui avait débuté en octobre 2020 reprendra ses droits à la fin du mois d'août. "Nous avions débuté à Saint-Josse avec un énorme succès et 200 paires rapidement inscrites, ce qui avait créé pas mal de frustrations. Et puis le reconfinement est arrivé et nous avons dû tout stopper. Malgré tout, face à l'engouement des participants et les nombreuses demandes, nous avons décidé de reprendre cette édition en cours dès la fin du mois d'août avec une étape organisée au TC du Bois de la Cambre. Une reprise que l'on doit aussi à un des participants qui a décidé de sponsoriser l'édition avec une somme couvrant les frais. Preuve que ce Critérium est important pour eux", explique Alain Allan.



La pandémie aura tout de même une conséquence puisque le challenge ne comptera que sept étapes au lieu des 15 habituelles. "Nous gardons les mêmes étapes que celles qui étaient prévues, seule celle de l'Aragon est remplacée par Saint-Josse. Nous avons également adapté les catégories aux règlements de la fédération."



Calendrier 2020-2021-2022

1ère étape Euro TC St Josse du 03 au 11 octobre 2020 (cette étape a déjà eu lieu)

2e étape TC du Bois de La Cambre du 21 au 29 août 2021

3e étape TC La Hulpe du 09 au 17 octobre 2021

4e étape Castle Club du 30 oct. au 07 novembre 2021

5e étape Euro TC St Josse du 04 au 12 décembre 2021

6e étape Parival T.C. du 22 au 30 janvier 2022

7e étape Wimbledon du 19 au 27 mars 2022



Catégories 2020-2021-2022 (modifiées à partir de la 2ème étape) :

- Doubles Messieurs 1 de 140 à 230 pts

- Doubles Messieurs 2 de 110 à 150 pts

- Doubles Messieurs 3 de 80 à 120 pts

- Doubles Messieurs 4 de 50 à 90 pts

- Doubles Messieurs 5 de 20 à 60 pts

- Doubles Messieurs 6 de 10 à 30 pts

- Doubles Mixtes 2 de 110 à 150 pts

- Doubles Mixtes 3 de 80 à 120 pts

- Doubles Mixtes 4 de 50 à 90 pts

- Doubles Mixtes 5 de 20 à 60 pts

- Doubles Mixtes 6 de 10 à 30 pts

- Doubles Dames 3 de 80 à 120 pts

- Doubles Dames 4 de 50 à 90 pts

- Doubles Dames 5 de 20 à 60 pts

- Doubles Dames 6 de 10 à 30 pts