Après une 43e édition tenue sur trois ans, retour à la normale pour le Critérium Allan Sport.



La 43e édition du Critérium Allan Sport a pris fin ce dimanche avec la 7e et dernière étape organisée au Wimbledon. Une 43e édition plus particulière que jamais qui s’est étalée sur… trois années. Une première ! "Nous avions débuté ce Critérium en octobre 2020 mais le Covid est revenu en force et nous a obligés à tout arrêter en novembre. Nous avons repris en août 2021 pour finalement terminer en mars 2022. (...)