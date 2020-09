Le Crossing a dominé Gosselies mais le staff "veut voir autre chose" Bruxelles Sébastien Ferrante © Ferrante

La préparation des Schaerbeekois était presque parfaite. Le staff espère donc retrouver cette spirale en championnat.



Le plus dur est fait. L’acclimatation du Crossing en D3 ACFF s’est plutôt bien passée si l’on se fie aux résultats du club ces cinq derniers jours. Avec un nul décroché à Namur et une victoire acquise assez facilement face aux Gosseliens, le Crossing compte quatre unités sur six. Plutôt correct comme bilan après deux journées de championnat. “Mais on n’est pas content de (...)