L’image est poignante. Philippe Wayenbergh, l’entraîneur du Crossing, demande à ses hommes de le rejoindre au rond central après le coup de sifflet final. Les mines sont basses, très basses. Les regards sont vides et les pensées sont ailleurs. Le Crossing vient de prendre une gifle 1-5 à la maison face aux Dragons. "Il nous a pris au rond central car nous étions abattus. Tu fais 3/18, tu en prends 5 dans la figure. Ce n’est pas facile. On a vu qu’à Mons, il y avait cette expérience en plus qui a fait la différence car sur le terrain, ils n’étaient pas supérieurs à nous", lâchait l’ex-Montois Mbenti, un peu désabusé après la partie.