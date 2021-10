En prenant le match par le bon bout comme ils l’ont fait et en se forgeant trois occasions durant les cinq premières minutes, les joueurs de Stockel ne pensaient pas se retrouver menés 3-0 après 21 minutes de jeu. Mais un penalty de Gajanovic, un but de Op’T Eynde concédé sur corner et un autre dans la profondeur des oeuvres de Ade mettaient le Crossing dans un fauteuil. "Si nous avions concrétisé ces premières occasions, le match aurait été différent. Mais nous ne marquons pas et derrière nous en prenons trois qui font très mal", regrette Eric Jacques.

Si Philippe Wayenbergh se félicitait par contre de l’excellente entame de match de ses troupes, difficile pour lui de s’expliquer le trou de 45 minutes vécu par ses joueurs et qui a permis à Stockel d’y croire en revenant à 3-2.

"Nous avions très bien débuté avec trois buts rapides et puis la suite fut plus difficile à expliquer. Nous étions trop loin des hommes, moins présents. C’est le genre de situation que nous devons mieux appréhender. Mais je vais surtout retenir le positif avec ces buts inscrits par cinq buteurs différents. C’est important pour la confiance que chaque joueur puisse ouvrir son compteur."

Du côté de Stockel, le 4-2 a fait mal. "À la mi-temps, j’ai axé mon discours sur le mental, qu’il fallait y croire jusqu’au bout et c’est ce que nous avons fait. Malheureusement, le 4-2 a cassé notre bel élan."

Pour Eric Jacques et ses joueurs, difficile toutefois d’être focalisés à 100 % sur ce match en sachant qu’il serait le dernier du coach à la tête de l’équipe. "Je trouve dommageable la façon dont certaines personnes de la direction ont abordé le sujet. Il y a eu un manque de respect total envers le staff et ça a beaucoup joué dans les têtes, certainement dans la mienne. Je savais que même en cas de victoire, l’aventure s’arrêterait pour moi."

Crossing : Van Den Eynde, Hammas (68e Lufimbu), Op’T Eynde, Verdeyen (34e Famo), Muray, Mbenti (79e Diarra), Mabika, Lokilo, Ade, Kambala (86e Tshibay), Gajanovic.

Stockel : Laborne, Mélange, Duson, Simonini, Marino (80e Ouali), Baur, Boudar, Dumoulin (59e Buyck), Kanga, Chairi (89e Mukwakwa), Pale.

Arbitre : M. Letellier.

Avertissements : Marino, Kanga, Kambala.

Les buts : 8e Gajanovic sur pen. (1-0), 12e Op’T Eynde (2-0), 21e Ade (3-0), 34e Kanga (3-1), 52e Muray csc. (3-2), 75e Kambala (4-2), 79e Lokilo (5-2).