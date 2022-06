Ce sont beaucoup de nouveaux visages qui apparaissaient ce jeudi au Crossing Schaerbeek pour la présentation d’équipe. 16 transferts entrants pour presque autant de sortants et trois jeunes du cru qui montent avec l’équipe A, c’est un tout nouveau groupe de 25 joueurs (deux gardiens et 23 joueurs de champ) qui défendront le blason schaerbeekois pour la saison 2022/23.

"C’est une toute nouvelle équipe, on reprend tout du début. Mais c’est un choix conscient. On voulait des jeunes car nous avons eu des difficultés en début de saison avec des joueurs d’expérience et certains soucis de mentalité. Certains n’avaient pas vraiment la faim qu’on demandait. On espère qu’avec ces jeunes, on l’aura dès le début de saison." commentait Philippe Wayenbergh, coach des Verts, devant le stade communal. (...)