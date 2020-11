Les règles et informations annoncées par le gouvernement et l’ACFF n’ont cessé de changer de semaine en semaine. Heureusement pour tous, cela a pris un nouveau (et dernier ?) tournant vendredi dernier avec le conseil national de sécurité.

Les décisions qui ont été prises sont plus claires mais surtout drastiques : plus de compétition pour personne à partir du samedi 31/10 mais les entraînements restent accessibles aux catégories U6 à U13.