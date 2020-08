Le début de seconde période fut moins rythmé mais la rencontre basculait à l’heure de jeu lorsque Franco déflorait la marque d’une frappe puissante. Un avantage d’un but que les Loups doublaient 14 minutes plus tard lorsque Willem était à la bonne place pour placer une tête victorieuse consécutive à un bon centre d’Azevedo (2-0).

Les buts: 60e Franco (1-0), 74e Willem (2-0).



Entre une équipe qui visera certainement le titre en D2 ACFF et une autre qui arrive sans complexe en D3 ACFF, l’affrontement amical entre la Raal et le Crossing avait de quoi attirer l’attention ce mercredi soir.Les Schaerbeekois n’ont pas eu de complexes et ont montré des choses plutôt intéressantes en première période, se créant même la première véritable possibilité de la rencontre, sans toutefois parvenir à ouvrir la marque.