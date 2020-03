Le CTT Royal Alpa retrouve la Superdivision de tennis de table: "C’est magnifique" © alpa Bruxelles100% Web Sébastien Sterpigny

Le club bruxellois évoluera à nouveau au sein de l’élite du tennis de table belge la saison prochaine.



Avec la fin prématurée des championnats de tennis de table, une bonne nouvelle est tombée du côté du CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe puisque le club bruxellois a acté son retour en Superdivision. Un retour au sein de l’élite du tennis de table belge accueilli avec une énorme satisfaction. "C’était notre ambition en début de saison, nous avons atteint notre objectif, c’est tout simplement magnifique", se félicite Dirk Roels.



Retrouver le plus haut niveau, c’était une étape importante dans le développement du club. "Retrouver la Superdivision, c’est bon pour l’image du club. C’est la vitrine de l’Alpa et cela motivera tous les jeunes du club. C’est aussi la preuve que notre vision des choses est la bonne."



La première ambition de l’Alpa sera le maintien. "Nous avons réalisé de bons transferts que nous annoncerons bientôt mais la première ambition sera de se maintenir. Par la suite, nous espérons que des sponsors nous rejoindront et que nous pourrons jouer un rôle plus en vue dans les années à venir."



L’arrivée du nouveau local prévue à l’automne permettra aussi de poursuivre l’excellent travail de formation. "2-3 de nos jeunes sont en train de prouver qu’ils pourraient bien rejoindre les rangs de notre équipe première dans les années à venir. Ce serait une fierté de les voir percer car c’est aussi ça la mission de l’Alpa."