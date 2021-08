Le visage du football a changé sur la commune de Wezembeek-Oppem. Exit le KFC Wezembeek et bienvenue au Daring Club Wezembeek-Oppem. Un tout nouveau projet mené par Stanislas Debraz, pour un nouveau départ pour le football dans cette commune de la périphérie bruxelloise.

"J’ai été coach de l’équipe première et coordinateur au KFC Wezembeek. Mais suite à divers problèmes de gestion et peut-être un manque de passion de la direction, la commune m’a appelé pour me dire qu’elle appréciait mon travail au sein du club et qu’elle aimerait qu’il y ait une modification au sein de la structure. Ils m’ont dit que soit une nouvelle structure se mettait en place, soit ils arrêtaient de louer les infrastructures pour du football. Je pensais qu’il pourrait y avoir une coexistence entre les deux clubs mais la commune ne voulait qu’un seul locataire et elle a retenu mon projet", explique le président du nouveau club.





Place aux jeunes

Voici donc le Daring Club Wezembeek-Oppem, qui arrive avec une toute nouvelle philosophie. "Nous souhaitons mettre les enfants et les équipes de jeunes au centre du projet, il n’y aura pas de rémunération pour l’équipe première, le but étant d’intégrer un maximum de jeunes du cru au sein de cette équipe première. En tant qu’ancien entraîneur de jeunes à Saint-Michel, j’ai envie de dupliquer la méthode Saint-Michel à Wezembeek."

Le tout nouveau club partira de la P4 mais s’appuie déjà sur 120 jeunes inscrits et une équipe première.

"Dans l’ancien club, les catégories s’arrêtaient aux U17, nous avons comblé ce manque avec une équipe U21 pour permettre aux jeunes de s’aguerrir avant de frapper à la porte de l’équipe première. Les jeunes seront encadrés par des formateurs de qualité. Et cela séduit puisque plusieurs jeunes partis ailleurs sont déjà revenus chez nous."

Le Daring Wezembeek-Oppem souhaite véhiculer des valeurs fortes au travers de son projet.

"On a envie d’avoir une cafétéria responsable, nous ne proposerons pas les softs habituels mais des boissons OXFAM, notre sponsor maillot, qui sont bios et fairtrade, afin que les jeunes ne prennent pas les mauvaises habitudes que nous avons pu prendre. On ne veut pas former des Ronaldo ou des Messi mais bien des adultes qui seront peut-être de meilleurs adultes grâce aux valeurs transmises dans notre club."