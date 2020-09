La communication de l’ABSSA

Ne pas organiser les coupes de l’A.B.S.S.A. cette saison (2020-2021)

Ne pas débuter le championnat le 05.09.2020 (journée 10), ni le 12.09.2020 (journée 01) et de décréter une remise générale pour ces journées. Toutes les publications de changement de terrain, forfaits et autres sont, de ce fait, annulées et sans effet.

De débuter notre championnat par la journée 02 le 19.09.2020 pour autant que les conditions générales le permettent.

Alors que les championnats provinciaux ont été reportés d’une semaine et ceux de D3ACFF, D2 ACFF et Nationale 1 de deux semaines, des footballeurs devaient tout de même reprendre le chemin des terrains et de la compétition en ce premier week-end de septembre.En effet, ce 5 septembre devait rythmer avec début des championnats d’ABSSA, ce championnat des footballeurs amateurs du samedi après-midi organisé à Bruxelles et en Brabant wallon. Mais il n’en sera finalement rien puisque les dirigeants de l’ABSSA ont décidé, eux aussi, de reporter le début de la compétition de deux semaines. Si les conditions sanitaires le permettent, le début des championnats aura donc lieu le 19 septembre.En raison de différents problèmes, entre-autres au niveau de la gestion du calendrier nous avons décidé de :