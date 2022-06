À 34 ans, Mohamed El Marcouchi s’est lancé un ultime défi avant de raccrocher les gants.

Ce samedi, Mohamed El Marcouchi remonte dans le ring à l’occasion du gala Fight Night organisé à Ixelles. À 34 ans, le Bruxellois veut s’offrir un ultime défi avant de songer doucement à raccrocher les gants. Mais avant de mettre un terme à sa carrière, il souhaite décrocher une dernière ceinture.

Mohamed, quel est l’enjeu du combat qui vous attend samedi ?

"J’ai 34 ans, je sens que la fin de ma carrière approche et j’ai décidé de me fixer un dernier objectif. Je veux terminer ma carrière en décrochant un dernier titre. Je pense que j’ai assez donné et il faut savoir dire stop. Depuis que j’ai ouvert ma salle et que je vois ces jeunes qui m’entourent, je pense que je peux leur apporter un petit truc en plus. Autant d’éléments qui font qu’il est temps de songer doucement à raccrocher les gants." (...)