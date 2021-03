Des joueurs pas payés, une formation de qualité et une ambiance familiale, voilà les clés de la réussite.

Des joueurs des équipes premières issus à 95 % du club et qui ne sont pas payés, le FC Saint-Michel fait figure d’exception dans le football d’aujourd’hui. Un club qui mise sur une formation de qualité, un esprit familial et une philosophie qui lui permet de traverser plus sereinement la crise actuelle. “D’un point de vue financier, nous traversons cette crise de façon tout à fait acceptable par rapport à des dizaines d’autres clubs. En tant que club familial, l’éclatement humain que les mesures sanitaires imposent est compliqué, mais on a la chance que ça ne fasse pas mal aussi sur l’aspect financier”, confie Quentin Demey, le jeune président du FC Saint-Michel.

Cette sérénité financière, elle s’explique par un modèle propre au club woluwéen et appliqué depuis près de 49 ans par les dirigeants. “Différentes choses font que le club de Saint-Michel se porte financièrement bien. Nous ne payons pas les joueurs de l’équipe première et nous avons adapté le coût de la cotisation au coût de la vie. On a fait un calcul : une heure d’entraînement, avec des entraîneurs diplômés, à Saint-Michel, c’est moins de deux euros. On pense que ce que nous proposons, à savoir une formation de qualité, par des entraîneurs diplômés, et avec les équipements fournis, c’est acceptable. Nous avons aussi un rôle social à jouer et c’est pour ça que nous accueillons les enfants qui dépendent du CPAS gratuitement et que nous proposons un étalement sur six mois pour les parents qui rencontrent plus de difficultés. L’argent n’a pas besoin d’être disponible tout de suite, car nous gérons le club en bon père de famille.” (...)