Si le match entre le Fémina White Star et Anderlecht se déroulera à huis clos ce dimanche et privera le promu en Women’s Super League d’une belle rencontre de gala, ce derby face au voisin mauve est tout un symbole pour le club woluwéen. Affronter la meilleure équipe féminine actuelle du football féminin belge est une sorte de consécration pour les nombreuses années de travail effectuées par le club, parti du plus bas échelon pour aujourd’hui faire partie de ce que si se fait de mieux en Belgique. Une fierté pour le président Jean-Jacques Collin et toute son équipe.

Président, quel a été votre sentiment après la première victoire de l’histoire du club en Super League le week-end dernier, à Genk ?

“Initialement cette victoire ne faisait pas partie des plans, dans la mesure où ce match s’annonçait difficile face à une équipe dont on ne savait pas grand-chose, si ce n’est qu’elle avait battu OHL. Nous savions que nous allions affronter un adversaire coriace mais au final, le ballon a tourné en notre faveur. Il y avait de la concentration et de la maturité dans nos rangs, ce qui nous a permis d’aller chercher cette victoire qui vient récompenser le travail et les efforts consentis. Après avoir ramé pour décrocher nos trois premiers points via des partages, on s’offre une belle victoire, à la saveur particulière.”

De quoi aborder plus sereinement le match de dimanche face à Anderlecht ?

“Ce sera une tout autre histoire que le week-end dernier.

(...)