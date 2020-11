© S.O.

En toute discrétion, les joueuses du club woluwéen continuent leur passion, tant bien que mal…

Car en ces temps délicats, difficile de continuer son sport favori sans avoir le mot Covid en tête. “C’est vraiment particulier car on est en balance entre devoir s’entraîner de manière efficace afin de devenir performantes mais, surtout, de faire attention à la crise sanitaire et donc de protéger les joueuses et le staff”, expliquait Audrey Demoustier, ancienne du Standard de Liège, qui tient (...)