Un petit point seulement glané au cours des quatre premières journées de championnat, 13 buts encaissés pour trois inscrits, le Fémina White Star vit un début de saison compliqué en Super League. Même si c’était prévu au vu du calendrier et d’un effectif en pleine reconstruction. "Avec une dizaine de nouvelles joueuses à intégrer dans l’effectif, nous nous attendions à un début de saison compliqué. Ça a peut-être pris un peu plus de temps mais nous avons toutefois montré de belles choses durant des parties de match. N’oublions pas non plus que nous avons joué des grosses cylindrées comme Bruges, OHL ou encore La Gantoise", explique Tiziano Rutilo.

Lors de ces quatre matchs, on a pu constater tout le travail qu’il restait à fournir pour emmener l’équipe à son meilleur niveau. "Nous devons encore gagner en efficacité devant le but adverse, tout en gommant les erreurs individuelles qui expliquent le nombre important de buts encaissés." (...)