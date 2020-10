Le foot en salle à l’arrêt: "Je ne pense pas qu’arrêter certains sports ralentira la progression du virus" Bruxelles Sébastien Sterpigny Le foot en salle, comme les autres sports indoor, sera à l’arrêt jusque’à la Toussaint. © AS Schaerbeek

Tout comme les autres sports en salle, le foot en salle sera à l’arrêt dès ce jeudi et ce, jusqu’à la Toussaint. Une nouvelle pas vraiment accueillie avec le sourire du côté des clubs bruxellois, comme nous l’a confié Hazzis Iabkrima pour l’AS City Façade Schaerbeek.



"Il n’y a pas de logique dans tout ça. Quand on voit que les transports en commun sont remplis ou encore les marchés, on peut se poser des questions. Pour moi, il y a des choses plus importantes à régler pour tenter d’endiguer cette pandémie, à commencer par ces transports en commun. Au final, c’est le sport qui trinque en premier alors que des solutions pouvaient être facilement mises en place. Je ne pense pas qu’arrêter certains sports ralentira la progression du virus."



Le seul point positif de la décision prise ce mardi par la Ministre, c’est le maintien des entraînements et des compétitions pour les jeunes de moins de 12 ans.



"Stopper les activités sportives pour les enfants n’aurait fait que les déprimer, c’est donc une bonne chose de leur permettre de continuer à s’entraîner et à jouer. Mais n’oublions pas qu’au-dessus de 12 ans il y a également énormément de jeunes qui ont besoin de pratiquer une activité sportive et qui vont en être privés. Certains éléments prometteurs de notre club vont être stoppé dans leur élan."