C’est contraint et forcé par les événements (" Comme de nombreuses équipes, on a eu une ribambelle de blessés mais on a dû aussi composer avec l’absence de touristes") que le Fresh Air Jette a dû revoir ses ambitions à la baisse.

Actuels 4e, les Jettois de Pascal Lepez s’apprêtent à recevoir la lanterne rouge (Loyers). Ils viennent de bruler un joker en subissant la loi ce jeudi du BBC Brainois (61-70). « On a presté à un haut niveau une semaine avant à Beez. (...)