Près de 1000 personnes ont assisté à ce gala destiné à sensibiliser le grand public au monde du handisport.

L’occasion pour le public d’assister à plusieurs démonstrations mais aussi d’entendre les discours de ces personnes qui veulent continuer à avancer malgré leur handicap. Des discours motivants, des histoires touchantes et un public attentif, voilà les ingrédients qui ont fait de cette soirée une réussite. "L’objectif, c’était de sensibiliser les personnes au monde du handicap, de montrer que malgré un handicap, qu’il soit moteur, mental ou sensoriel, qu’il soit de naissance ou survenu à la suite d’un accident, il ne faut pas se fixer de limites. Il faut continuer à avancer", explique Alayyan Mahmoud, le responsable de l’événement.





© dr



Pour la première fois, le gala se tenait au Palais du Midi et vu le succès rencontré, les organisateurs se montraient ravis. "C’est la première fois que nous étions présents au Palais du Midi. C’était un challenge et le voir rempli, c’est tout simplement génial. C’est un gros coup de boost qui nous motive à poursuivre dans cette voie."

© dr



Pour l’occasion, quelques personnalités du sport de haut niveau étaient présentes. C’est le cas du boxeur bruxellois Mohamed El Marcouchi. "Je me devais d’être présent pour soutenir cette belle cause et ce beau gala, ainsi que tous ces gens qui permettent au handisport de continuer à grandir", a-t-il confié durant la soirée.

© dr



Samedi, un millier de personnes se sont réunies au Palais du Midi pour participer à la troisième édition du Sport&Handisport Show. Un gala où sportifs, artistes, humoristes et personnalités politiques se sont réunies pour mettre en avant toutes ces personnes qui se dépassent au quotidien malgré leur handicap.