La séance de tirs au but qui a permis à Stockel de se qualifier au détriment de Manage fut complètement folle. Alors que tous les joueurs de champ avaient transformé leur tentative de part et d’autre, ce fut au tour des gardiens de se présenter devant le point de penalty pour tenter de tromper leur homologue. Et à ce petit jeu, Jérôme Vander Heyden, le gardien de Stockel, s’est montré le plus fort. Il a d’abord détourné l’envoi du portier de Manage avant de transformer lui-même son tir au but, le 22e de cette séance complètement folle!confie Jérôme Vander Heyden.Transformer un penalty, un exercice auquel ne sont pas vraiment habitués les gardiens.Au final, grâce à une rencontre de qualité face à Manage, Stockel a assuré sa qualification pour le tour suivant.