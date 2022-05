Le HC Kraainem est à 60 minutes de la Division 1 nationale. Présent en Région bruxelloise depuis près de 50 ans, le Handball Club de Kraainem est un acteur majeur du handball belge. Réputé pour la qualité de la formation de ses jeunes, le club aligne ses équipes dans de nombreuses catégories. Aujourd’hui, ce sont les portes de la D1 Nationale qui s’entrouvrent pour le club. "La saison a été des plus fructueuse pour l’ensemble des équipes du HC Kraainem. Mais aujourd’hui, ce sont les performances de l’équipe Senior 1, évoluant en Division 2 Nationale, qui nous intéresse", indiquent les responsables du HC Kraainem.

Et c’est peu de l’écrire. Alors que les Blue Bears du HC Kraainem occupaient la troisième place du classement au terme de la phase classique et affichaient déjà un profil conquérant de premier club francophone au sein de cette division, ils sont en train de réaliser des playoffs exceptionnels. "La phase des playoffs a révélé le réel potentiel de cette équipe qui occupe la première place depuis huit semaines consécutives. Nous alignons un 8/8 et détenons le titre de meilleure défense du championnat. Dans ce contexte, la rencontre de samedi face à Elita Lebbeke revêt un caractère exceptionnel. Le club de Lebbeke compte trois points de retard sur Kraainem alors que deux matchs sont encore à disputer. Une victoire nous offrirait le titre."

Et ouvrirait donc les portes de l’élite du handball belge au HC Kraainem. "Nous pouvons écrire l’histoire du handball en Région bruxelloise et sa périphérie."