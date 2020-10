Ce mercredi après-midi, nous nous sommes rendus au Judo Royal Crossing Club Schaerbeek, l’un des plus grands clubs de judo en Belgique, pour voir comment se déroule une après-midi de cours à l’ère du Covid-19. Des circonstances encore plus particulières depuis les mesures restrictives prises la semaine dernière concernant la pratique de quasiment toutes les disciplines sportives.

Pour continuer à ouvrir ses portes et laisser le virus en dehors de la salle, le club schaerbeekois a pris de nombreuses mesures. “On a mis un système en place avec quatre contrôles. Il y a tout d’abord un carnet dans lequel les parents indiquent leurs coordonnées et celles de leur enfant afin d’assurer le tracing. Du gel hydroalcoolique est à disposition dès l’entrée pour les parents alors que les enfants eux, sont invités à passer par les toilettes pour se laver les mains. Du gel est également placé juste avant de monter sur le tapis et dès que le cours est terminé, tout le monde repasse par l’étape gel hydroalcoolique”, explique Alain De Greef.