Au Tondreau, le Crossing Schaerbeek est allé chercher un miraculeux point. En tout cas si on s’attarde sur les 65 dernières minutes de jeu.

Parce que durant les 25 premières, les Schaerbeekois avaient bien mieux entamé les débats. Plus agressifs, mieux organisés, plus justes dans leurs mouvements, les Bruxellois étaient d’ailleurs récompensés avec un beau but rapide d’un Mbenti se rappelant au bon souvenir d’une enceinte qu’il a connue dans sa carrière. Et puis, un penalty relançait alors l’adversaire.