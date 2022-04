Il y a près de deux ans, Bruno Leemans débarquait au K. Sp. FC Haren, bien décidé à faire grandir ce petit club évoluant en P4 côté néerlandophone, tout en conservant sa philosophie et son rôle social auprès des jeunes du quartier bruxellois.



Aujourd’hui, malgré les difficultés rencontrées en raison de la crise sanitaire, le club a bien évolué. Mieux, ce week-end, il a pu célébrer le titre décroché en P4D. "Notre projet était de faire monter l’équipe en P3 mais surtout de rester le club familial du quartier. Ce titre, on le doit aux joueurs, au coach, Bekim Blakaj, mais surtout aux bénévoles et à nos sponsors qui ont œuvré à notre réussite", se réjouit Bruno Leemans, le président du club.





© DR