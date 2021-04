Le Kituro Schaerbeek prépare déjà la saison prochaine après cet exercice blanc. Il a pour cela nommé Thomas Hazard et Romain Orban comme nouveaux entraineurs. Ils seront associés à une troisième personne dont la nomination doit encore être officielle.

Pour ce duo, c’est un retour aux sources, les deux joueurs ayant fait leurs gammes à Schaerbeek ou les beaux jours des Vert et Noir par le passé.

Pour Romain Orban, ce sera surtout l’occasion de passer entièrement à autre chose, lui qui mettra un terme à sa carrière de joueur alors qu’il portait les deux casquettes au Citizens. "Je les avais rejoints pour pouvoir jouer un peu plus libre et, finalement, je me rends compte avec cette année particulière que ça ne manque pas", sourit-il.