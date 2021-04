Le Kituro Schaerbeek planche sur la prochaine saison après cette année blanche et a dévoilé ce jeudi matin le nom de ses futurs coaches pour l'équipe séniors.

Il s'agit de Romain Orban et de Thomas Hazard, deux enfants du club.

C'est d'ailleurs par le biais d'un petit jeu avec des photos des deux coaches plus jeunes portant la vareuse vert et noir et que le club avait lancé la matinée sur les réseaux sociaux.

Ancien international, Romain Orban a notamment entrainé les 3/4 chez les Citizens et il fut champion avec les Bruxellois en 2009 et les coacha en 2014. Thomas Hazard a lui aussi été sacré avec le Kituro: champion de Belgique U17 (2007) et U19 (2008) et d'être sacré en séniors en tant qu'entraineur en 2015.

Ils seront assistés "par un autre grand nom du rugby", précise le club.

Jusqu'ici, c'était Jonathan Flynn qui était sur le banc de l'équipe séniors.