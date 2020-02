Les deux représentants bruxellois doivent se reprendre.

Il y a neuf mois, l’AS City Façade Schaerbeek devenait champion de Belgique au terme d’une saison menée d’une main de maître par les Schaerbeekois. L’équipe poursuivait sur le même rythme en remportant la Supercoupe de Belgique avant de s’offrir un début de championnat réussi avec un 10 sur 14. Mais depuis, les champions de Belgique en titre n’ont pris que cinq points et se retrouvent aujourd’hui 10e, avec quatre points de plus que les positions de barragiste et de premier relégable.

Mais comment expliquer que l’équipe soit passée des sommets à l’enfer en l’espace de neuf mois ? "Beaucoup de joueurs sont partis après notre sacre, nous avons conservé quelques cadres mais ils se sont blessés, comme les joueurs recrutés pour compenser les départs. Dans le jeu, nous proposons de belles choses, mais nous ne concrétisons pas nos occasions et nous offrons des cadeaux à nos adversaires. Ce n’est pas l’équipe adverse qui nous bat, nous nous battons nous-mêmes", analyse Hazzis Iabkrima.

Une réaction est attendue au plus vite car on n’imagine pas le champion de Belgique basculer en N2 un an après son sacre. "Cela paraît inconcevable mais la réalité est là. Nous devons regarder vers le bas et plus vers le haut."

Le LART sur un siège éjectable

Habitué à se mêler à la lutte pour les playoffs ces dernières années, le LART Bruxelles connaît une saison noire. Avec 11 points, l’équipe occupe une 13e place synonyme de relégation en N2. "Cette situation n’est pas facile à vivre dans le sens où c’est nouveau pour nous de batailler pour ne pas descendre. On essaie de rester positif, de relever la tête mais ce n’est pas toujours facile. Nous ne sommes pas à notre place", affirme Georges Tsoras.

La survie en N1 passera par un succès ce vendredi face à Seraing qui compte le même nombre de points. "C’est un match à quatre points décisif pour la suite. La défaite est interdite, au risque de compliquer la suite de notre saison. Il faudra très vite prendre le match en mains et marquer."